Especialistas soltam a voz ao som de ‘Ciclo sem Fim’ no Canta Comigo

Os especialistas brilharam no Desafio de Jurados (Antonio Chahestian/RECORD)

Os anos 1990 presentearam a música com grandes canções! A animação Rei Leão recebeu um tema que faz sucesso entre crianças e adultos até hoje, a canção Ciclo Sem Fim. Ela foi cantada pelos jurados no segundo desafio do episódio no Canta Comigo.

“Há mais coisas para ver, mais que a imaginação”, vai dizer que nunca ouviu esse trecho? Fã ou não do filme, todo mundo sabe do que se trata! A canção emblemática do leãozinho foi ecoada no painel com um time de peso: Nicholas Torres, Mari Belém, Li Martins, Laura Carolinah e Lorena Tucci.

Por alguns instantes, os jurados se sentiram dentro de um musical!

Quem aí se emocionou? O segundo #DesafioDosJurados do #CantaComigo homenageou a trilha sonora do filme O Rei Leão com o grande sucesso "Ciclo Sem Fim" 🦁👑 Assista ao show que os nossos especialistas fizeram! 💙 pic.twitter.com/DYswarNAsH — Canta Comigo (@CantaComigoRec) June 23, 2024

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

