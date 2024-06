Está chegando! Confira spoilers da primeira semifinal do Canta Comigo

Alto contraste

O reality musical vai ao ar a partir das 18 horas, na tela da RECORD (Edu Moraes/RECORD)

Nove candidatos estão há poucos passos da grande final do Canta Comigo 6! A semifinal do reality foi dividida em dois episódios, e o primeiro já vai ao ar neste domingo (16). O público pode esperar fortes emoções, nota máxima e vários espetáculos no palco!

Os nove primeiros classificados para a semifinal vão se apresentar para o painel: Gabriel Nandes, Exther, Jow Black, Juliana Moretto, Tayla Lima, Tirza Almeida, Monny Mariano, a dupla Henrique e Fernandes, e Anne Marie. Para quem vai sua torcida?

Como sabemos que o público ama spoilers, lá vão alguns hits do episódio: Tirza se apresentará ao som de Amazing Grace, canção de Hayley Westenra. Já Juliana, vai soltar o vozeirão com Temporal de Amor, do Leonardo. Homenageando as divas, Jow vai cantar Killing Me Softly, de Lauryn Hill. A rockeira Monny performará Bring Me To Life, de Evanescence!

E é claro que vai rolar nota 100, a final é logo ali!

Assista à chamada:

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Veja quem são os semifinalistas do Canta Comigo 6:

