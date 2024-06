Fãs pedem Robson Moura no Duelo de Jurados do Canta Comigo

Novidades |Do R7

A semifinal vai ao ar neste domingo (23), a partir das 18 horas, na tela da RECORD

Jurado do Canta Comigo recebe pedido de fãs para duelo entre os especialistas do painel (Reprodução/Instagram)

Quando o jurado durão do Canta Comigo, Robson Moura, aparece nas redes sociais, há sempre uma chuva de comentários. Em uma publicação feita pelas redes sociais do reality musical, na qual o cantor aparece com o microfone nas mãos, o público foi à loucura e fez um pedido especial.

“Eu também sou fã do Robson. Canta muito! Quero ver um Duelo dele com outro(a) jurado(a). Robson arrasa!”, disse um internauta.

“Canta para nós. Aliás, adoro os duelos”, escreveu uma seguidora. E em outro comentário, uma seguidora afirmou: “Gostaria muito de vê-lo duelando com outro jurado”.

Veja a publicação:

Robson Moura, também conhecido como ‘malvado favorito’ no painel de jurados do #CantaComigo, publicou uma foto fazendo o que mais gosta: cantar! 🎤 Publicado por Canta Comigo em Quinta-feira, 20 de junho de 2024

