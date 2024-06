Novidades |Do R7

Flavinha solta a voz com músicas românticas e recebe elogios dos jurados do Canta Comigo A cantora participou de um evento e publicou o vídeo da apresentação nas redes sociais

A jurada performou com o trio acústico Reprodução/Instagram

Flavinha brilha todas as vezes que solta a voz! A jurada do Canta Comigo se apresentou em um evento ao lado dos parceiros Marcus Vinicius e Antonio Oliveira, e aproveitou a produção para gravar um vídeo para as redes sociais. Ela cantou sucessos românticos e arrematou os corações dos amigos de painel.

“Canta muito essa minha amiguinha”, comentou Ringo Mendes. Ju Lee escreveu que é fã da artista, e Nicholas Torres postou: “Amo!”

Uma seguidora também notou o modelito da cantora: “A voz linda como sempre, mas o destaque vai para esse look, que está espetacular!”

Veja :

A final do Canta Comigo 6 vai ao ar neste domingo (30), a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

