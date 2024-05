Gaby, Tânia e Vanessa: conheça as novas finalistas do Canta Comigo O trio poderoso garantiu vaga na final com apresentações emocionantes no sétimo episódio do reality

As mulheres brilharam no palco do reality show musical (Edu Moraes/RECORD)

O talento e a força da mulher foram exaltados no sétimo episódio de Canta Comigo! Gaby Olliver, Tânia Mayra e Vanessa Novato levantaram todos os jurados do painel e fizeram eles vibrarem com suas apresentações irretocáveis. Conheça um pouco mais da história desse trio poderoso!

Tânia foi a quinta candidata a se apresentar, e chegou com confiança e presença de palco adquiridas em mais de seis décadas de carreira. Apesar de ser uma jovem senhora, no auge dos 71 anos, a cantora deu os primeiros passos na música ainda criança, aos 9.

O pai dela tocava violão de sete cordas e tinha um conjunto que se apresentava em festas, ele viu o talento de Tânia e a levou para cantar com ele. A partir desse momento, ela não parou mais, soltou a voz em shows de calouros, fez sucesso no programa de Flávio Cavalcanti na TV Tupi e ficou por seis anos cantando no restaurante Presidente, em Curitiba (PR).

Quando veio para São Paulo (SP), cantou com Cauby Peixoto e performou no programa do Chacrinha, ela chegou a ser finalista, mas não conseguiu estar presente no dia da final. Tânia contou que teve muitas chances de ser famosa e gravar discos, mas algo sempre dava errado. No domingo (26), tudo deu certo: ela encantou os 100 jurados ao som de Black is Beautiful, de Elis Regina, e garantiu sua vaga na final!

A segunda a garantir a classificação foi Gaby Olliver. Ela passou a cantar de forma profissional a partir dos 18 anos, mas sempre gostou de música por influência da mãe, que amava escutar Aretha Franklin: “Em 2022 eu acabei perdendo ela, e o sonho dela era eu participar do Canta Comigo”, revelou.

No palco do reality, Gaby emocionou antes mesmo de soltar a voz: “Quero dizer que estou muito encantada com tudo isso, minha vida é baseada na música. Tenho para mim que a música liberta, cura, salva vidas. O meu sonho está sendo realizado, sonho também da minha mãe, Dona Maria Piedade, que não está mais aqui. Vou me emocionar, mas com calma e classe”, brincou.

Gaby brilhou ao cantar And I Am Telling You I’m Not Going, de Jennifer Hudson, levantando todos os especialistas. Rodrigo Faro perguntou se a candidata imaginava que conseguiria a nota máxima, e ela soltou: “A gente tem que acreditar, eu sou muito emoção, mas com aquela ideia na cabeça, vai ser!”

Quando os jurados já estavam em êxtase pelas duas finalistas do episódio, chegou Vanessa Novato interpretando nada mais que Non, Je Ne Regrette Rien, de Édith Piaf. “Eu canto — minha mãe diz, desde os três anos”, revelou a candidata. Ela estava muito emocionada, pois a mãe era uma grande fã do seu talento, e no domingo fazia seis meses da sua partida.

Vanessa passou em primeiro lugar no Conservatório Estadual de Pouso Alegre e se formou técnica em canto, desde então, vive de música, esse é seu maior orgulho! A participante tem uma irmã especial, Valquíria, e por cuidar dela, limitou algumas oportunidades que recebeu na vida. A irmã mora com Vanessa e o marido, os dois se conheceram numa banda quando ele era diretor musical da empresa.

Ela nunca tinha participado de um reality musical. Agora, Vanessa faz parte do time seleto de finalistas da temporada!

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

1 / 22

