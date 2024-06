Grande final do Canta Comigo acontece neste domingo (30), na RECORD Treze candidatos vão disputar o prêmio de R$ 300 mil e o troféu musical mais desejado do Brasil; fique ligado

Grande final do Canta Comigo acontece neste domingo (30) Edu Moraes/RECORD

A grande final da sexta temporada do programa Canta Comigo acontece neste domingo (30), a partir das 17h30. Cantores e cantoras, amadores e profissionais, vieram de todos os cantos do Brasil para esse super desafio musical em busca do troféu e do prêmio de R$ 300 mil.

Depois de 11 episódios emocionantes e intensos, treze finalistas vão para o tudo ou nada, são eles: Adjotta, Exther, Gaby Olliver, Thuany Schnaider, Alisson Vianna, Sayô, Luan Richard, Tânia Mayra, Welisson Galvão, Tirza Almeida, Carol Marques, Vanessa Novato e Paula Magh.

E os hits escolhidos pelos finalistas que vão emocionar o Brasil, são: Pra Sempre Vou te amar (Robinson Monteiro); Rise up (Andra Day); Summertime (Fantasia Barrino); Melodia Sentimental (Villa Lobos); Por um minuto (Bruno & Marrone); Pé na areia (Diogo Nogueira); Falando sério (Luan Santana); Sonhos de um palhaço (Antonio Marcos); Uma Vez Mais (Ivo Pessoa); His eye on the sparrow (Lauryn Hill); “The Power of Love” (Celine Dion); Canção do Mar (Dulce Pontes); The sound of silence (Diisturbed) e muitos outros.

Os jurados vão definir como fica o TOP 3, mas quem decide o vencedor ou vencedora do Canta Comigo 6 é o público de casa.

Depois que o pódio com três participantes for formado, a votação será aberta no R7.com e também haverá um QR Code na tela para as torcidas escolherem quem ganhará a disputa musical.

CONFIRA OS 13 PERFIS DOS FINALISTAS

ADJOTTA

@adjotta

Idade: 24 anos

Nasceu em São Paulo (SP), mora em Embu das Artes (SP)

Cantor e professor de canto

Adjotta recebeu 100 pontos e emocionou todos os jurados quando cantou “Creep”, da banda Radiohead. A jurada Graça Cunha chorou muito com a apresentação. Mari Belém, Elisa Gatti e Robinson Monteiro também se emocionaram muito.

Adjotta se interessou pela música ainda criança, vendo a mãe cantar. Aos 18 anos, decidiu se profissionalizar na área. Foi obrigado a deixar a carreira de lado, depois que o pai abandonou sua família. Trabalhou como operador de telemarketing pra sustentar a mãe e a irmã com deficiência. Quando sua mãe se curou da depressão, ele voltou aos palcos, mas agora, com um novo nome.

EXTHER

@exther_jazz

Idade: 33 anos

Nasceu e mora em São Paulo (SP)

Cantora e Arquiteta

Exther cantou “Fever”, de Peggy Lee, e fez 100 pontos. O jurado Robson Moura disse que ela mudou muito e que brincou com a voz desta vez.

No começo, Exther se apaixonou por Cartola e depois por Jazz. Em 2017, viajou para Nova York e Chicago para mergulhar no gênero. Voltou para o Brasil, decidiu que iria cantar, mas como era tímida, foi fazer backing vocal numa banda.

GABY OLLIVER

@gabyolliveroficial

Idade: 35 anos

Nasceu em São Paulo (SP), mora em Santo André (SP)

Cantora

Fez todos os 100 jurados se levantarem para cantar “And I Am Telling You I’m Not Going” , da Jennifer Hudson, junto com ela. Chorou ao falar da mãe, que era sua maior incentivadora, e dedicou a apresentação a ela. O jurado Junior Vox a chamou de “batalhadora, mágica e fenomenal”. Alma Thomas chorou.

Gaby cresceu ouvindo música na casa de família, onde a mãe trabalhava. Aos 18 anos, começou a cantar profissionalmente. A mãe, Maria Piedade, que a apoiava muito, morreu em 2022. É casada, o marido e os filhos a incentivam. O marido, Christopher, canta junto e dá dicas.

THUANY SCHNAIDER

@thuanyschnaider

Idade: 34 anos

Nasceu e mora no Rio de Janeiro (RJ)

Professora de música e cantora

Thuany cantou “Memory”, da banda Epica, fez 98 pontos. Foi para a semifinal cantando “Canto Della Terra”, de Andrea Bocelli. Encantou tanto os jurados, que garantiu vaga na grande final.

Thuany começou a cantar por influência da avó. Pensava em ser veterinária, mas quando o irmão foi fazer faculdade de música, decidiu seguir o mesmo caminho. O marido, Eric, que é cantor e guitarrista, foi quem sugeriu que ela se inscrevesse.

ALISSON VIANA

@alissonvianaoficial

Idade: 25 anos

Nasceu e mora em Mogi-Guaçu (SP)

Operador de máquina

Cantou “Dois corações e uma história”, de Zezé di Camargo e Luciano, e chorou ao ver que tinha feito 100 pontos. O jurado Robson Moura disse que a apresentação dele foi genuína. Paloma Marques também chorou com a performance.

Alisson trabalha cantando. Os colegas gostam e até o patrão parou de implicar. É operador de máquina numa indústria têxtil. Ele canta profissionalmente desde os 13 anos, mas foi trabalhar como operador de máquina depois da pandemia, para ter segurança financeira. Se ganhar o programa, quer casar.

SAYÔ

@sayocantora

Idade: 27 anos

Nasceu em Ipiaú (BA), mora em Itatiba (SP)

Profissão: Cantora

Sayô cantou “Várias Queixas”, dos Gilsons, e conquistou 94 jurados. No duelo final, Sayô cantou “Tempo de Alegria”, de Ivete Sangalo, e alegrou o coração dos 100 jurados, classificando-se, assim, para a grande final.

O pai e os tios cantavam forró, e ela acompanhava. Era muito tímida, mas o pai sempre a estimulou a cantar e se apresentar em público. Depois da pandemia, desempregada, decidiu que ia trabalhar só com música.

LUAN RICHARD

@luanmusical

Idade: 32 anos

Nasceu e mora em São Paulo (SP)

Músico

Com a canção “Sapato Velho”, do Roupa Nova, emocionou os 100 jurados. No palco, Luan Richard contou sobre a experiência de integrar uma banda de reggae com deficientes visuais e ter levado a música brasileira para as Paralimpíadas do Chile.

Luan Richard tem 20 % da visão. A família toda é deficiente visual. Durante cinco anos, Luan Richard foi tecladista na banda de reggae “Tribo de Jah”, que tinha como sua característica inicial 5 músicos com deficiência visual. Fez turnê em todo o Brasil com eles. Produziu o penúltimo disco da banda. Em 2023, viajou para o Chile para se apresentar para a comissão brasileira durante as Paraolimpíadas.

TÂNIA MAYRA

@taniaamayracantora

Idade: 71 anos

Nasceu no Rio de Janeiro (RJ), mora na Praia Grande (SP)

Cantora

Cantou “Black Is Beautiful”, de Elis Regina, e fez 100 pontos. Thalita Pertuzatti disse que a voz dela é perfeita. Robson Moura se emocionou, porque ela não demonstrou nenhuma limitação por causa da idade.

Tânia canta desde os 9 anos, incentivada pelo pai. Cantou em vários programas de calouros e também com Cauby Peixoto, nos anos 1990. Em todo esse período, Tânia cantou em várias bandas de baile, e até hoje participa desse tipo de evento.

WELISSON GALVÃO

@welissongalvaoc

Idade: 24 anos

Nasceu e mora em Porto Real do Colégio (AL)

Artesão

Cantou “Tortura de Amor”, de Waldick Soriano, fez 99 pontos e ficou em segundo lugar na semifinal. No duelo final, ganhou e se classificou para a final.

Welisson é indígena do povo kariri-xokó. Na aldeia, mais da metade dos 5 mil indígenas do local saem para fazer apresentações de música e para falar sobre a cultura kariri-xokó. Além de cantar, Welison faz colares, pulseiras e cocares de penas. A prima, Heloísa, que já participou do programa, o incentivou.

TIRZA ALMEIDA

@tirzaoficial

Idade: 31 anos

Nasceu e mora em Salvador (BA)

Musicista

Foi a primeira a cantar na semifinal. Cantou “Amazing Grace”, de John Newton, e fez 100 pontos, terminando em primeiro lugar. Tirza falou do pai em todas as vezes que subiu ao palco. Ficou muito emocionada com os 100 pontos, não imaginava estar nesse nível.

Em 2015, seu pai à beira da morte pediu para que seu esposo Landison, incentivasse a filha a seguir a carreira musical. Tirza acredita que só consegue correr atrás dos seus sonhos, porque a mãe ajuda a cuidar dos seus filhos e dá muita força para a sua carreira.

CAROL MARQUES

@carolmarquescantora

Idade: 42 anos

Nasceu em Itapira (SP), mora em Socorro (SP)

Cantora

Cantou “Didn’t we almost have it all”, de Whitney Houston, e emocionou os 100 jurados. Foi a primeira finalista da temporada. Faro conversou com o seu marido Tiago, seu fã número 0, e maior incentivador de Carol.

Durante sua trajetória, Carol passou por altos e baixos, pensou em desistir durante a depressão. Sua vida começou a mudar, quando conheceu seu atual marido, Tiago, porque além de incentivá-la, conta para todo mundo que a sua esposa é cantora.

VANESSA NOVATO

@vanessanovato

Idade: 46 anos

Nasceu em Pouso Alegre (MG), mora em São Paulo (SP)

Cantora

Cantou a música “Non, Je Ne Regrette Rien”, de Edith Piaf, e fez levantar todos os jurados. Julyana Lee ficou impactada, disse que Vanessa é perfeita e elogiou sua presença de palco. Anna Maz classificou como “impecável”.

Aos 18 anos, passou em primeiro lugar no Conservatório Estadual de Pouso Alegre e se formou técnica em canto. Em 2010, foi cantar em navios de cruzeiro pela Europa, atividade que exerceu até 2015. Vive de música desde os 18 anos, e considera isso a maior vitória de sua vida. É a primeira vez que participa de uma competição.

PAULA MAGH

@paulamagh

Idade: 32 anos

Nasceu e mora em Fortaleza (CE)

Professora de Canto

A cearense cantou “Il Mio Cuore Va”, de Sarah Brightman, e emocionou os 99 jurados. Paula foi para o duelo final representando a canção “Der Hölle Rache” (Rainha da Noite de Mozart) e emocionou os 100 jurados. Ela disse que ficou comovida por ter cantado uma ópera de Mozart em rede nacional.

Paula canta lírico e já cantou ópera no Ceará. É casada com Jonas, seu maior fã, e tem quatro jurados em casa: seus gatos. Quando ela canta, eles ficam deitados e isso significa que está cantando bem.

Sobre o formato

Canta Comigo é a versão nacional de All Together Now, formato original da Banijay, produzida pela Endemol Shine Brasil, com direção-geral de Marcelo Amiky e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli. As duas primeiras temporadas do programa foram apresentadas por Gugu Liberato (1959-2019), em 2018 e 2019.

A final do Canta Comigo 6 vai ao ar neste domingo (30), a partir das 17h30, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.