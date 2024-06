Novidades |Do R7

Grazi Medori faz reflexão sobre a carreira: 'Tenho motivos para sorrir!' A jurada do Canta Comigo publicou uma verdadeira declaração de amor pela profissão nas redes sociais

Quem vê de fora não percebe, mas seguir carreira artística não é tarefa fácil. Grazi Medori, jurada do Canta Comigo, dividiu uma reflexão sobre o tema com os seguidores na internet. A cantora também aproveitou para convidar os fãs para ir ao seu próximo show.

Ela escreveu na postagem: “Eu tenho motivos para sorrir! Tenho batalhado muito, para que as pessoas conheçam meu trabalho, venho por meio desta ‘carta’, demonstrar o quanto a nossa luta é genuína”, desabafou.

Grazi lembrou uma história sobre a atriz Fernanda Montenegro, que batia na porta de produtores vendendo ideias de peças. A cantora disse que não é fácil a jornada quádrupla de mãe, dona de casa, artista e produtora, mas ela não desiste: “Visto o uniforme e vou à luta!”

A jurada lançou recentemente um disco com Chico Medori, Forró de Pai pra Filha. Vale a pena conferir!

Ela soltou: “Vocês não imaginam a pernada, os emails, as tentativas, a choradeira, a alegria de pequenas conquistas, o que realmente rola nos bastidores da vida de artista, e sabe o que é mais louco? Nesse navio está todo mundo, literalmente todos embarcados, uns em primeira classe e outros dançando com o Jack no porão. Eu, de vez em quando em Beverly Hills, e outros na Barra Funda. Está tudo certo!”

Nesta terça começam as vendas de ingresso para o show da cantora, bora prestigiar?

A final do Canta Comigo 6 vai ao ar neste domingo (30), a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Só os melhores! Saiba quem são os finalistas do Canta Comigo:

