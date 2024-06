Gui Cruz enaltece vida e obra de Ronald Elias Balvetti, o Xixa: ‘Compositor histórico da Leandro de Itaquera’ O jurado do Canta Comigo tem um quadro nas redes sociais onde exalta grandes figuras do samba

Gui resgata histórias sobre a cultura do carnaval (Reprodução/Instagram)

“A maior referência das minhas referências, a obra dele é eterna”, disse Gui Cruz na abertura do vídeo de homenagem a Ronald Elias Balvetti, mais conhecido como Xixa, compositor da escola de samba Leandro de Itaquera. O jurado do Canta Comigo exalta grandes figuras do samba e do carnaval nas redes sociais.

Gui contou: “Esse cara foi mais que um poeta, malandro nas esquinas de Itaquera e pela vida, professor de outros poetas!”

Xixa fez parte da escola de samba desde sua fundação, inspirando cantores, compositores e apaixonados pela Leandro de Itaquera. O mestre faleceu em 2013, poucas horas antes da agremiação se apresentar no desfile. Nos comentários da postagem de Gui, Marta Osun revelou: “Meu pai, o homem que me mostrou os valores da vida, me amou como filha e cuidou de mim desde sempre, sua partida foi o dia mais triste de minha vida, doeu e dói até hoje!”

Veja:

