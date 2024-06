Helleno dá dicas para quem quer obter nota máxima no Canta Comigo O jurado, e vencedor da última temporada do reality, deu conselhos valiosos para os candidatos

Respiração é a dica principal do jurado, entenda! (Reprodução/Instagram)

Que tal aprender a melhorar sua apresentação com um especialista no assunto? Helleno, vencedor da quinta edição do Canta Comigo, elencou as melhores dicas para quem quer arrasar soltando a voz. O especialista sabe bem o que fala, além de ser o campeão mais recente do programa, ainda conquistou o primeiro Duelo de Jurados desta temporada!

“A respiração é um ponto muito importante para a gente que é cantor, principalmente quando estamos muito nervosos”, explicou. Como jurado, ele revelou que esse é o primeiro fator que o painel repara assim que o candidato entra no palco.

Para melhorar a performance, Helleno aconselhou que os cantores trabalhem o apoio do diafragma, entendam como funciona a entrada e saída de ar no corpo e façam exercícios de respiração.

Confira :

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

