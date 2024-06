Helleno dá exemplo de superação: ‘Não existe espaço para o medo quando se tem fé' O jurado do Canta Comigo passou por tratamento de saúde após descobrir caroço no pescoço

O cantor passou por intervenção de saúde recentemente (Reprodução/Instagram)

Fãs e amigos podem ficar tranquilos, Helleno está bem! O jurado do Canta Comigo 6 passou por uma cirurgia ao descobrir um “abaulamento” na região do pescoço. O cantor e os médicos imaginaram que se tratava de um tumor, mas os exames mostraram outro diagnóstico!

Ele explicou do que se tratava: “Uma veia ligada a uma espécie de caroço, uma massa que bombeava sangue e causava o abaulamento no pescoço”, escreveu nas redes sociais. Segundo Helleno, haviam dois tratamentos, uma cirurgia extremamente invasiva ou uma injeção intravenosa com a função de esclerosar essa veia: “Confesso que cheguei a temer o procedimento e o resultado, evitando fazer pesquisas no Google e compartilhar o que estava acontecendo com muitas pessoas. No entanto, em vários momentos, tive a certeza de que não existe espaço para o medo quando se tem fé”.

Helleno realizou a intervenção por meio do SUS no Hospital das Clínicas, em São Paulo (SP). O jurado agradeceu a existência do Sistema Único de Saúde, e elogiou os profissionais que cuidaram de seu caso.

Mais tranquilo, ele revelou: “Sinto que estou até cantando melhor depois de tudo isso, com mais consciência e gratidão, pronto para estar em todos os lugares que a vida permitir!”

Confira a publicação:

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

