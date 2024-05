Henrique Zárate mostra momentos divertidos dos jurados nos bastidores do Canta Comigo O especialista apareceu cantando e tocando violão no intervalo das gravações do reality musical

O jurado soltou a voz em dois grandes clássicos da música (Antonio Chahestian/RECORD)

O que esperar de 100 artistas juntos? Música, claro! Nos bastidores do Canta Comigo, os jurados do painel aproveitam cada segundo livre para produzir conteúdo, soltar a voz e fazer aquele sonzinho com os amigos. Henrique Zárate compartilhou alguns desses momentos com os fãs!

Nos vídeos, o jurado aparece com Fernando Amorim, Ringo Mendes e Carlinhos P.O. Box, dando uma palinha de Anunciação, canção de Alceu Valença. Ele também soltou a voz com Simone Luiz no painel, cantando Quizás, Quizás, Quizás, de Andrea Bocelli.

Assista:

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

