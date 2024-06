Igor Godoi solta a voz e divulga o novo single ‘Melhor Lugar’

Alto contraste

"Melhor Lugar" é o novo trabalho de Igor Godoi Edu Moraes/RECORD

Multitalentoso, Igor Godoi postou um vídeo nas redes sociais arrebentando nos vocais ao som de Helena, do My Chemical Romance. O jurado do Canta Comigo recebeu diversos elogios, e aproveitou para divulgar seu novo single, lançado na sexta (21).

Melhor Lugar já está em todas as plataformas digitais, vale a pena conferir o talento do artista.

Entre o lançamento de um single e outro, Igor presenteia os fãs com covers de músicas que os próprios seguidores pedem para ele cantar. No vídeo de Helena, além dos elogios, já rolaram novos pedidos: “Canta uma do Creed! Vai ficar muito top na sua voz”, disse uma internauta. “Canta uma do Three Days Grace”, disse outro.

Veja:

A final do Canta Comigo 6 vai ao ar neste domingo (30), a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Só os melhores! Saiba quem são os finalistas do Canta Comigo:

