Igor Godoi solta o vozeirão ao som de Aerosmith: ‘Que espetáculo’

Igor Godoi impressiona fãs ao soltar a voz com sucesso do Aerosmith (Reprodução/Instagram)

Cantando o clássico Dream On, do Aerosmith, o cantor e jurado do Canta Comigo, Igor Godoi chamou atenção dos fãs com seu vozeirão e as notas agudas que a música exige.

Nos comentários da publicação, o público não poupou elogios ao cantor. “Que espetáculo. Lindo. Parabéns”, comentou uma seguidora impressionada com a versão de Igor da música. “Canta muito”, escreveu outro fã.

Um internauta até destacou que a música tem um alto nível de dificuldade, mas isso não pareceu ser um problema para o jurado do Canta Comigo. “Essa música é uma das mais difíceis de cantar com precisão e você fez perfeitamente”, comentou um seguidor.

Confira a postagem:

Sob comando de Rodrigo Faro, a nova temporada de Canta Comigo vai ao ar aos domingos, às 18h, na tela da RECORD.