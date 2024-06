Isabella Gaspary é elogiada por jurado do Canta Comigo: ‘Posso te ouvir o dia todo’ A cantora, que também faz parte do painel de especialistas, arrasou ao som de Torre Eiffel, da dupla Guilherme & Benuto com Manu Bahtidão; confira

Novidades|Do R7 14/06/2024 - 15h58 (Atualizado em 14/06/2024 - 15h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share