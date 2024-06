Izy Mistura compartilha ‘susto’ no Canta Comigo O jurado não percebeu que faria o encerramento do programa, e mesmo no susto, brilhou!

O jurado arrebentou nos vocais! (Reprodução/Instagram)

Em todos os episódios do Canta Comigo, um especialista do painel encerra o programa soltando a voz com o finalzinho da música-tema. Na repescagem de domingo (9), Izy Mistura passou por um “perrengue chique”. O cantor não sabia que ele era o escolhido para encerrar o reality, e foi pego no susto. Mesmo assim, deixou todos de boca aberta com o talento!

Ele publicou um vídeo nas redes sociais tirando onda da situação. Vale reparar que o amigo, Gui Cruz, torceu como se Izy tivesse vencido o reality musical. Isso, sim, é amizade, hein?

Veja:

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Falta pouco! Veja quem são os semifinalistas do Canta Comigo:

