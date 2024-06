Novidades |Do R7

Júlia Rezende encanta os seguidores ao som de Guilherme & Benuto A jurada do Canta Comigo soltou a voz com ‘Chorosa’, sofrência da dupla sertaneja

A cantora compartilha covers todas as semanas nas redes sociais Reprodução/Instagram

Com voz doce e poderosa, Júlia Rezende aqueceu os corações dos fãs cantando Chorosa, da dupla Guilherme & Benuto nas redes sociais. A jurada do Canta Comigo postou o vídeo na internet e causou alvoroço nos comentários. Os seguidores adoraram a performance e elogiaram bastante!

Uma internauta escreveu: “Poderia te ouvir 24 horas, 365 dias no ano”, que declaração, hein? Outra comentou: “Passei para dizer o quanto você é boa no que faz!”

Veja a publicação:

A final do Canta Comigo 6 vai ao ar neste domingo (30), a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Só os melhores! Saiba quem são os finalistas do Canta Comigo:

