Julyana Lee relembra encontro do grupo Mulekada com É o Tchan e agita web: ‘Minha infância em um vídeo’ Quando criança, a jurada do Canta Comigo 6 fez parte do fenômeno musical que marcou uma geração; relembre!

Julyana cresceu no mundo da música e acumula fãs desde criança (Reprodução/Instagram)

Com bagagem de sobra nos palcos, os jurados do Canta Comigo entendem bem de entretenimento. Alguns, inclusive, cresceram na mira dos flashs e holofotes, se tornando ícones da música brasileira. Um exemplo disso é Julyana Lee, ex integrante do grupo musical infantil Mulekada. Ao lado de Jacarezinho e Tatiana Ruiz, Ju faz sucesso desde a virada do século, quando o trio estava no auge.

Anos depois, Julyana segue dando um show nas redes sociais e, também, entregando tudo na bancada de avaliadores da sexta temporada do reality musical da RECORD. A artista e influenciadora adora compartilhar a vida com seus seguidores e está sempre trazendo conteúdos que os mantém por perto.

Mais uma vez, memórias do grupo infantil ganharam espaço no seu feed, para a alegria dos internautas. Em postagem recente, a cantora misturou fofura e nostalgia ao compartilhar uma apresentação do Mulekada. Ao som do hit Foi de Brincadeira, a criançada deu um show no palco de uma programa de TV, conquistando o Brasil. Além do público ao vivo, a banda É o Tchan também fazia parte da plateia que se divertia com os cantores mirins.

Usando a #tbt, a cantora escreveu: “Nostalgia, do jeito que a gente gosta”. Além disso, questionou: “Eu era ligada no 220V assim sempre?”.Nos comentários, os seguidores mostraram a saudade que sentem do grupo e ainda deixaram muitos elogios à artista. “Sempre teve muito talento e presença de palco”, comentou uma internauta. “Minha infância em um vídeo”, admitiu outra. Teve, ainda, quem sugeriu: “Poderia ter um reencontro da Mulekada”.

Confira:

Sob o comando de Rodrigo Faro, o Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.