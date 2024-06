Juradas do Canta Comigo comemoram aniversário de Flavinha: ‘Conexão’

Alto contraste

Amigas parabenizaram a cantora nas redes sociais (Reprodução/Instagram)

Se tem uma coisa que os jurados do Canta Comigo sabem fazer, além dos inúmeros talentos, é uma boa festa! E, claro, que o aniversário de Flavinha na quarta (5) foi muito comemorado. A cantora recebeu uma enxurrada de declarações dos amigos do reality musical. Ana Preta estava presente na comemoração e fez um vídeo com a artista, e Isabella Gaspary, que fez parte do grupo Katz ao lado amiga, se declarou nas redes sociais.

Isabella parabenizou a amiga (Reprodução/Instagram)

Isa escreveu na postagem: “Nada explica essa conexão, e sou grata por poder dividir vários dos melhores momentos da minha vida com você!”

Ana Preta filmou Flavinha no festerê e também compartilhou na internet.

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

