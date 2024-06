Jurados do Canta Comigo homenageiam sertanejo Chrystian: ‘Perda irreparável’

Alto contraste

Cantor faleceu aos 67 anos (Reprodução/Douglas Melo)

O mundo da música acordou com uma triste notícia nesta quinta (20). O sertanejo Chrystian, da dupla com Ralf, faleceu em decorrência de uma parada cardiorrespiratória na noite de quarta (19). Os jurados do Canta Comigo homenagearam o amigo nas redes sociais.

Chrystian faria um transplante renal, que seria doado pela esposa, Key Vieira, mas o coração do cantor estava fraco e não resistiu. Na internet, borbulham homenagens ao sertanejo e mensagens de apoio a família.

Adriana Farias, representante do estilo sertanejo no painel, postou uma foto do cantor e escreveu: “Perda irreparável, mais um ícone se vai”. Paloma Marques e Mari Belém também homenagearam o cantor com foto.

Markinhos Moura teve um baque com a notícia e publicou um vídeo para os fãs: “Uma das vozes mais lindas que ouvi na minha vida!”

Veja:

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

