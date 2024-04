Jurados têm encontro especial com Moacir Franco A cantora Paloma Marques levou os amigos para almoçarem na casa do artista

Alto contraste

A+

A-

Moacir se divertiu com os jurados do Canta Comigo 6 na tarde dessa quarta (10) (Reprodução/Instagram)

Entre uma gravação e outra do Canta Comigo 6, os jurados do programa aproveitam para passear e se divertir com os amigos. Na tarde dessa quarta (10), a cantora Paloma Marques convidou Anna Maz, Fernando Amorim e Ricardo Hora para um almoço na casa de Moacir Franco.

Quem é fã do programa e acompanha os especialistas nas redes sociais, já percebeu que o quarteto é inseparável. Mas parece que esse time ganhou um quinto elemento, Moacir adorou receber os novos amigos em casa, e a conversa foi regada a risadas e doces. Ricardo, que além de cantor é confeiteiro profissional, levou um pudim para o anfitrião provar, e o ator amou.

Confira a postagem de Paloma:

A estreia do Canta Comigo 6 acontece neste domingo (14), a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe todas as novidades no site oficial do programa.