Kátia recebe o carinho dos jurados do Canta Comigo nos bastidores A cantora foi a convidada especial do sétimo episódio do reality musical

Alto contraste

A+

A-

Os jurados aproveitaram para tietar a cantora (Reprodução/Instagram)

A afilhada artística do rei Roberto Carlos encantou os jurados do Canta Comigo neste domingo (26). Além da cantora Kátia ilustrar o painel de especialistas do sétimo episódio, ela foi homenageada por Rodrigo Faro, disse palavras de incentivo aos candidatos e foi tietada pela galera.

Kátia ganhou a canção Lembranças de presente de Roberto Carlos, e alcançou um milhão de cópias vendidas no álbum de estreia, em 1979. Daquele ano em diante, venceu prêmios importantes da música e garantiu seu lugar entre as maiores cantoras românticas do Brasil.

No painel do reality, Kátia esbanjou carisma! Ela também ficou super feliz com a quantidade de finalistas do episódio: “Que sorte tenho de ouvir essa moça cantar, que sorte de ter três notas 100″, disse após ouvir Vanessa Novato atingir a terceira nota máxima do programa.

Rodrigo Faro aproveitou a presença da cantora para elogiá-la: “Foi incrível ter uma artista como você aqui no painel, muito obrigado”, agradeceu. Kátia ficou animada com a experiência e pediu bis: “Quero estar aqui muitas vezes, é emoção pura!”

Publicidade

Nos bastidores, os jurados fizeram a festa com Kátia e aproveitaram para registrar o momento.

Confira:

Publicidade

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Classificados! Relembre os finalistas e semifinalistas do Canta Comigo 6:

Publicidade 1 / 22 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Todos os domingos, 10 candidatos tentam levantar os 100 jurados do painel do Canta Comigo 6! Alguns conseguem ótimas notas e duelam pelas duas vagas nas semifinais, outros emocionam todos os especialistas e recebem nota máxima, garantindo o passaporte direto para a final do programa. Veja os participantes já classificados!