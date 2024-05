Laura Carolinah abre o coração sobre trabalho no Canta Comigo: “Parece que eu nasci para isso” A jurada respondeu ao raio-x das redes sociais do reality musical

Alto contraste

A+

A-

A jurada participa do painel do reality há cinco anos! (Reprodução/Instagram)

Laura Carolinah tem cadeira cativa no painel do Canta Comigo! Em participação no quadro Raio-x, das redes sociais do programa, a jurada contou sobre o começo da carreira e falou do trabalho no reality. Confira!

“Comecei a fazer teatro pequenininha, com 11 anos, e fiz até os 24 ininterruptamente. Com 18, descobri que cantava ao fazer um teste para um musical”, contou. Laura se formou em teatro, participou de 15 musicais, cantou em navios, bares e até dublou. Depois das experiências, ela fez uma pós-graduação em música e se tornou professora.

Logo depois, veio o convite para fazer parte do Canta Comigo: “É a melhor coisa do ano, o lugar que eu mais amo estar no mundo. Amo ouvir essas vozes, julgar, parece que eu nasci para isso”, disse empolgada.

Veja a publicação:

Publicidade

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Veja quem já carimbou o passaporte para as próximas fases do Canta Comigo:

Publicidade 1 / 15 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Todos os domingos, 10 candidatos tentam levantar os 100 jurados do painel do Canta Comigo 6! Alguns conseguem ótimas notas e duelam pelas duas vagas nas semifinais, outros emocionam todos os especialistas e recebem nota máxima, garantindo o passaporte direto para a final do programa. Veja os participantes já classificados!