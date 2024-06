Leo Von vence o oitavo Duelo de Jurados do Canta Comigo Especialista conquistou o troféu com 61% dos votos do público no R7.com

O embate pegou fogo no palco do reality musical (Antonio Chahestian/RECORD)

O Duelo de Jurados deste domingo (2) ficou sob responsabilidade de Diego Moraes e Leo Von! Os especialistas do Canta Comigo deram conta do recado e brilharam no embate ao som de músicas dos anos 1980. Após um show emocionante, Leo levou a melhor na votação do público e garantiu a vitória com 61% dos votos.

Entre os campeões dos embates, também estão cantores incríveis do painel, como Thais Kiwi, Allan Vilches, Tali, Robinson Monteiro, Thalita Pertuzatti, Igor Godoi e Helleno.

No oitavo Duelo de Jurados, Leo deu play na emoção com um mix de Karma Chameleon, Menina Veneno e Perigo. Já Diego, cantou Maior Abandonado, Amor e o Poder e Take on Me. O painel caiu de amores pelos colegas!

Assista à apresentação completa:

Quem deve vencer o Duelo dos Jurados deste domingo (2), Diego Moraes ou Leo Von? Nossos especialistas BRILHARAM demais no tema "Anos 80" 💃🏻🕺🏻 #CantaComigo pic.twitter.com/Dqnrhhyy6p — Canta Comigo (@CantaComigoRec) June 2, 2024

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Quase lá! Relembre os classificados do Canta Comigo 6:

