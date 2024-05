Li Martins e Tali soltam a voz pelo Brasil para saudar as divas da música Juradas do Canta Comigo 6 esbanjam talento e arrancam elogios do público com espetáculo grandioso

As cantoras Li Martins e Tali conquistam os fãs pelo Brasil na turnê Uma Saudação as Divas (Reprodução/Instagram)

Juradas do Canta Comigo 6, Li Martins e Tali tem soltado a voz pelo Brasil no musical Uma Saudação as Divas. Talentosas, as cantoras encaram o desafio de interpretar nomes de peso do cenário internacional, como Céline Dion, Whitney Houston, Tina Turner e Aretha Franklin.

As cantoras revelaram que por trás do espetáculo, há uma grande infraestrutura: “O maior espetáculo Divas das Américas com músicos ao vivo, bailarinos, mais de 30 trocas de figurinos e a participação especial do Cantor Rafael Oliveira (X-Factor BR)”.

Nos comentários, uma internauta disse: “Perfeitas, fui em Maringá (PR) e iria quantas vezes mais viessem, foi muito lindo, parabéns!”. Em outro, um seguidor comentou: “Poxa, não sabia, perdi”. E uma fã rebateu: “Assista quando tiver! É maravilhoso, três vozes fantásticas!”.

A cantora Simone Cipriano, do Fat Family, e tia de Tali, também deixou um comentário carinhoso na publicação: “Adoro”.

Confira a publicação:

