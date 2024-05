Li Martins repercute Duelo de Jurados e abre o coração para Robinson Monteiro: ‘Sempre fui fã’

Alto contraste

A+

A-

A cantora brilhou no quarto Duelo de Jurados (Antonio Chahestian/RECORD)

Li Martins ficou duplamente feliz no quarto episódio do Canta Comigo 6! Além de cantar para os amigos e para o público, dividiu o palco com um grande parceiro, Robinson Monteiro. A cantora não levou a melhor no Duelo de Jurados, mas conseguiu um prêmio ainda maior. Entenda!

“Para mim, não foi bem um ‘duelo’, mas sim um ‘dueto’! Sempre fui fã, e hoje mais ainda, admiro, tenho um carinho e um respeito enorme por esse artista e ser humano maravilhoso que tenho a honra de poder chamar de amigo”, escreveu Li nas redes sociais.

O tema sorteado para o embate foi “Romântico”, e a jurada soltou a voz com Olha o Que o Amor Me Faz, I Want To Know What Love Is e I Will Always Love You.

A cantora repercutiu sobre o Duelo e se declarou para o amigo: “Que delícia dividir o palco com você, quanta troca, generosidade, sintonia e parceria! Foi um presente, um privilégio sem tamanho cantar com você! Que a gente possa cantar junto ainda muitas e muitas vezes! Parabéns amigo, você merece o mundo!”

Publicidade

Veja a postagem:

Relembre o Duelo de Jurados:

Publicidade

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Veja os candidatos que já se classificaram para as próximas etapas:

Publicidade 1 / 12 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Todos os domingos, 10 candidatos tentam levantar os 100 jurados do painel do Canta Comigo 6! Alguns conseguem ótimas notas e duelam pelas duas vagas nas semifinais, outros emocionam todos os especialistas e recebem nota máxima, garantindo o passaporte direto para a final do programa. Veja os participantes já classificados!