Novidades |Do R7

Lorena Alexandre mostra cantinho da casa dedicado à Marília Mendonça A jurada do Canta Comigo compartilhou foto do local onde ela medita e lembra da grande referência e inspiração

Alto contraste

A+

A-

A cantora surpreendeu os fãs com o carinho por Marília Reprodução/Instagram

Todo mundo sabe do amor e carinho de Lorena Alexandre por Marília Mendonça, mas a jurada do Canta Comigo surpreendeu positivamente os fãs ao mostrar um cantinho especial de sua casa, dedicado à Rainha da Sofrência.

Ela escreveu nas redes sociais: “Apresentando para vocês meu cantinho de meditação, do aconchego, aquele lugar que você ama estar quando bate aquela saudade tão grande que não cabe no peito! Nesse cantinho eu guardo tanto os presentes que ganho dos meus fãs, como fotos autografadas da Marília, bonecas, copos, toalhas, quadros, desenhos, cartas e muitas coisinhas que me deixam mais pertinho dela. O amor que sinto, ninguém faz mudar! Minha rainha para sempre!”

Os seguidores adoraram a ideia: “Ah, que linda. As saudades da Marília são imensas, mas você traz um quentinho em nossos corações”, disse uma internauta.

Veja:

Publicidade

A final do Canta Comigo 6 vai ao ar neste domingo (30), a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Só os melhores! Saiba quem são os finalistas do Canta Comigo:

Publicidade 1 / 14 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Vozes impressionantes! Ao longo de toda a temporada, candidatos tentaram conquistar os jurados do Canta Comigo 6! Muitos ficaram pelo caminho, e apenas um seleto grupo de 13 participantes se tornaram finalistas do reality musical. Veja a lista e torça pelo seu favorito, o campeão ou campeã levará para casa o prêmio de R$ 300 mil. A grande final acontece no próximo domingo (30)!