Making off do Canta Comigo: Saimon registra momentos inusitados com os jurados O jurado mostrou cenas dos bastidores do reality musical

Bola conta todos os detalhes do reality nos bastidores (Reprodução/Instagram)

Os editores do Canta Comigo que se cuidem: Saimon Bola está arrasando nos vídeos de making off dos bastidores! O jurado tem o dom para capturar os momentos mais inusitados dos amigos, resultando em cenas super divertidas para os fãs do reality musical.

Bola começa aloprando os especialistas atrasadinhos da van. Thalita Pertuzatti e Tonzão Chagas levaram um puxão de orelha do amigo. Já no painel, o jurado filmou a performance do preparador corporal Wesley Fernandez ao som de Michael Jackson, enquanto Rodrigo Teaser soltava a voz. Nem o diretor do reality, Marcelo Amiky, escapou no vídeo.

Confira :

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

