Marcos Lanza exalta sucesso de ‘Tarsila, A Brasileira’ em postagem emocionante com Cláudia Raia O jurado do Canta Comigo deu vida ao pai da protagonista

O musical contou sobre a vida e obra de Tarsila do Amaral (Reprodução/Instagram)

Marcos Lanza tem o prazer de trabalhar com o que mais ama, unindo música e atuação. O jurado do Canta Comigo interpretou o pai da protagonista em Tarsila, A Brasileira ao lado de Cláudia Raia e grande elenco. A temporada de apresentações acabou, e ele comentou a felicidade com o sucesso do musical nas redes sociais.

Lanza escreveu: “Tarsila, A Brasileira foi sucesso, intenso, feliz, foi desafiador e moderno! Fizemos com muito amor e muita entrega este lindo trabalho que só me deu orgulho! É tão bom quando um elenco talentosíssimo se encontra para fazer arte, e arte da mais pura grandeza! Obrigado aos amigos que reencontrei e aos novos que fiz, foi tão maravilhoso trilhar esse caminho com vocês, obrigado pela troca!”

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

