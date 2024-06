Novidades |Do R7

Markinhos Moura homenageia Elis Regina na sua volta aos palcos Cantor voltará a fazer shows neste sábado (29), como uma preparação para a grande final do reality, que ocorrerá neste domingo (30)

Markinhos Moura é um dos jurados mais carismáticos da sexta edição do Canta Comigo. RECORD/Antônio Chahestian

O Canta Comigo está chegando ao fim e neste domingo (30), o público vai conhecer o grande campeão. Ou seria uma campeã? Estreante no painel de especialistas, o juralindo Markinhos Moura, autor do hit Meu Mel, 1986, vai fazer um esquenta para o último episódio em grande estilo!

O cantor volta aos palcos em São Caetano do Sul (SP) para homenagear ninguém menos do Elis Regina! No seu Instagram oficial, ele avisou os fãs: “Tá chegando a hora, gente! Hora de matar a saudade e homenagear minha musa”, disse em postagem.

Confira :

A final do Canta Comigo 6 vai ao ar neste domingo (30), a partir das 17h30, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.