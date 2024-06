Novidades |Do R7

‘Melhor presente’, Bruno Sutter esbanja humor na comemoração de aniversário A namorada do cantor e também jurada do Canta Comigo, Talita Dias, preparou um vídeo especial e arrancou boas risadas dos internautas

Bruno Sutter e Talita Dias animas público nas redes sociais (Reprodução/Instagram)

Hoje é dia de Bruno Sutter! O cantor e jurado do Canta Comigo completa 45 anos nesta quinta-feira (13) e a data foi comemorada com muito bom humor pela namorada e também especialista do reality musical da RECORD, Talita Dias.

A cantora fez uma publicação utilizando toda a tecnologia da inteligência artificial para transformar uma foto de Bruno em um vídeo divertido, e além de arrancar boas risadas dos fãs, também agradou em cheio o amado.

Na postagem, Bruno comentou: “Melhor presente”. Os seguidores ainda aproveitaram para destacar a ‘dança’ do artista. “Isso sim é uma dança de respeito”, escreveu um internauta.

Já o cantor, nas suas redes sociais, compartilhou um antes e depois cheio de reflexão, e claro, com aquela dose de humor! “Há 45 anos nascia esse lindo menino. Estava refletindo sobre isso há pouco no vaso. Por enquanto está tudo indo bem, Bruninho recém-nascido”.

Os internautas aproveitaram o momento e desejaram felicidades ao jurado do Canta Comigo.

Confira a postagem de Talita Dias:

Confira a postagem de Bruno Sutter:

