Musical no palco! Painel canta ‘Summer Nights’ no Desafio dos Jurados Os tempos da brilhantina invadiram o Canta Comigo deste domingo (5)

Seria Laura Carolinah a nova Pink Lady do Canta Comigo? (Antonio Chahestian/RECORD)

Diretamente dos anos 1970 para o painel do Canta Comigo 6! Os especialistas do reality encantaram o público com uma performance envolvente de Summer Nights, sucesso do filme Grease - Nos Tempos da Brilhantina. Oito jurados se jogaram na atuação e na voz, mandando super bem!

O filme foi inspirado no musical, de mesmo nome, que dominou a cena teatral americana em 1971. Sete anos depois, ganhou as telonas dos cinemas e o coração de fãs ao redor do mundo! John Travolta protagonizou como Danny Zuko, e Olivia Newton-John deu vida a Sandy Olssen.

No painel, Helleno interpretou Danny, e Anna Maz brilhou como Sandy. As Pink Ladies e os T-Birds ficaram sob responsabilidade de Carla Cristina, André Marinho, Margareth Pires, Nicholas Torres e Laura Carolinah.

Assista ao espetáculo:

Chegou a hora que todos amam! O Desafio dos Jurados 🥰 E a música escolhida foi: "Summer Nights" 🎤 #CantaComigo pic.twitter.com/3k2tXOCrFw — Canta Comigo (@CantaComigoRec) May 5, 2024

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

