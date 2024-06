Na faixa! Caju e Castanha animam festa com repente e boa música Os jurados do Canta Comigo vão participar do show gratuito em evento em Santo André (SP)

Confira os detalhes do evento! (Reprodução/Instagram)

Quer curtir um show com repente e música boa? Caju e Castanha estarão no Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, de Santo André (SP), no próximo sábado (22)! Os jurados do Canta Comigo são a apresentação principal do evento, que é gratuito e promete animação.

O show começa a partir das 19 horas, e marca a primeira festa junina do Cine Theatro. Além da dupla, o festerê conta com DJs, desafios, quadrilha, barracas de comida e apresentação da Orquestra de Viola Caipira do município.

Confira o recado deles:

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

