Nalla agradece diretor do Canta Comigo, Marcelo Amiky: ‘Obrigada por ter mudado minha vida por completo’ A jurada postou a foto fofa com o ‘direlover’ nas redes sociais

Marcelo é super amigo dos jurados do reality (Antonio Chahestian/RECORD)

O Canta Comigo é uma grande família, e os jurados não escondem a admiração pelo diretor do reality, Marcelo Amiky. Nalla publicou uma foto com o amigo nas redes sociais, exaltando a gratidão dos especialistas pelo profissional!

Ela escreveu: “Eu vou precisar colocar essa foto num porta-retrato! Direlover, você é o melhor diretor do mundo! Só você para aguentar a gente por mais de 10 horas! Nós te amamos demais! Obrigada por ter mudado minha vida por completo”.

Nos comentários da publicação choveram elogios dos outros jurados: “Que abraço bom”, disse Ana Zucatelli. Laura Carilinah também apareceu por lá: “Que foto linda!”

Pela baguncinha nos bastidores e quantidade de gente, o painel costuma brincar, dizendo que fazem parte do zoológico do Marcelo. O diretor tem uma relação de amizade e cumplicidade super legal com os jurados!

Veja o post:

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

