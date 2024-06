Nalla se surpreende com Stellaria no Canta Comigo: ‘Tem identidade, uma voz só sua’ A jurada protagonizou um momento fofo com a semifinalista na última etapa classificatória

Stellaria garantiu vaga na semifinal do reality musical (Antonio Chahestian/RECORD)

Quando Stellaria se apresentou no Canta Comigo, os olhos de Nalla brilharam! Entre as várias qualidades que elas têm em comum, o orgulho pela carreira de cantora de rua fez as duas terem uma ligação especial. Além da felicidade de garantir sua vaga na semifinal do reality, a candidata ainda ouviu belas palavras da jurada.

Stellaria contou que é filha de cantores, e apesar de seguir na carreira de TI, divide seu tempo livre soltando a voz na rua, no metrô e em casas de show: “Enquanto mulher negra, periférica, minha vida não é fácil. Somado a isso, ainda tem o fator de que sou uma pessoa neuro divergente, vivo no meu mundinho, minha cabeça pensa diferente. A música me cura, por meio do empoderamento nas palavras, melodias que me acalmam”, revelou.

Ela chegou ao palco do reality de pés descalços e abriu o coração: “A música é o meu refúgio, é onde eu consigo transmitir meus sentimentos, me conectar, ser eu mesma”. A participante cantou Get Up, Stand Up, do Bob Marley, e garantiu 99 pontos.

Faro perguntou de onde vinha o nome artístico, e a “Meu nome é Stella, significa estrela em latim. Já Stellaria é o que vem das estrelas, que é todo mundo, todos nós somos poeira de estrela. Stellaria sou eu, vocês, todos”, explicou.

Como Nalla também é cantora de rua, Faro quis saber a opinião da jurada sobre a interpretação de Stellaria: “Saiba que você está aqui porque você brilha como uma estrela, de fato. Sua voz é algo que eu procuro muito entre os candidatos, tem identidade, é uma voz só sua! A rua nos ensina muito a ser artista de verdade, artista genuíno. É isso que vi na sua apresentação, parabéns!”

Binho Ribeiro, representante do reggae no painel, também curtiu o show: “Você falou que canta na rua, em bares. Hoje você cantou no meu coração!”

Assista à apresentação:

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Vaga garantida! Veja quem já se classificou para as próximas fases do Canta Comigo:

