O Amor Sarará! Entenda o motivo do nome que deu origem ao novo single de Charlie Diéf

O Amor Sarará! Entenda o motivo do nome que deu origem ao novo single de Charlie Diéf O jurado do Canta Comigo 6 recebeu comentários positivos sobre a escolha feita; confira!

Charlie Diéf publica parte de seu novo single e explica a escolha do nome (Reprodução/Instagram)

O cantor, compositor e jurado do Canta Comigo, Charlie Diéf, surpreendeu os seguidores ao revelar o motivo por trás do nome escolhido para seu novo single.

No vídeo, ele brinca com as palavras: “Achei sensacional essa coisa de falar do Sara, sarará. E aí resolvi juntar a conjugação verbal do futuro do presente”, e continuou: “Então ficou Sarará. O Amor Sarará”.

Na publicação, Charlie escreveu: “Muita gente ficou curiosa para saber qual é o nome do meu novo single por causa do meu vídeo anterior! Se você não assistiu, corre lá para ver!”. E reforçou: “Em breve, chega uma música autoral feita com muito amor e carinho nas plataformas, vamos discutir muito sobre esse tema, mas para saber o nome, tem que assistir o vídeo! Solta o corpo gente bamba!”.

Uma seguidora respondeu: “Entao é mesmo futuro do presente do indicativo!”, e o cantor confirmou: “Exatamente!”.

Em outro comentário, uma internauta comentou: ”Eba! Sarará o amor!”.

Confira a publicação:

