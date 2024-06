Orgulhosa! Mari Belém prestigia as filhas em ‘Alice, o Musical’ Seguindo os passos da família de estrelas, Julia e Laura receberam os aplausos da jurada do Canta Comigo

As filhas de Mari Belém mostraram muito talento no palco Reprodução/Instagram

O coração de Mari Belém explodiu de alegria nessa semana! A jurada do Canta Comigo assistiu às filhas performando no palco do teatro com Alice, o Musical. Julia e Laura estrearam juntas na terça (25), essa foi a primeira experiência da caçula!

Mari postou foto e vídeos nas redes sociais, toda feliz com o talento das meninas. Ela escreveu: “Que orgulho! Primeiro musical da Julia, quarto musical da Laura (mais uma vez brilhando em um solo), um elenco lindo de crianças e adolescentes dedicados sob a direção primorosa da Fernanda Chamma. Ontem foi a estreia e foi maravilhoso. Que trabalho lindo, quanta evolução, que equipe incrível!”

As filhas seguem os passos da mãe e da avó, Fafá de Belém, genética de estrela! Mari finalizou a postagem comentando: “Arrasem minhas meninas! Como vocês cresceram no palco, quanta dedicação e foco. O mundo é de vocês!”

Veja:

A final do Canta Comigo 6 vai ao ar neste domingo (30), a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Só os melhores! Saiba quem são os finalistas do Canta Comigo:

