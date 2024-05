Painel encanta o público com ‘What a Wonderful World’ em versão rockeira no Desafio dos Jurados Os especialistas do Canta Comigo deram um verdadeiro show neste domingo (26)

É musicão que o público quer? O painel de especialistas do Canta Comigo entrega! Neste domingo (26), o Desafio dos Jurados foi embalado ao som de um clássico de jazz, What a Wonderful World, do cantor Louis Armstrong, com um toque de rock!

A canção foi lançada em 1967, mas faz sucesso na voz de grandes artistas até hoje! No reality, Igor Godoi deu início à apresentação, seguido por Ana Dutra, Bruno Sutter, Allan Vilches, e Gabriel Thomaz.

Essa música deu até um quentinho no coração, não é mesmo?

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

