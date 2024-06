Painel internacional! Apresentador moçambicano Sérgio Faife é o jurado convidado do Canta Comigo A primeira semifinal da temporada conta com um júri especial neste domingo (16)

Não perca! O programa vai ao ar a partir das 18 horas, na tela da RECORD (Edu Moraes/RECORD)

A primeira semifinal do Canta Comigo está ainda mais incrível do que o público imaginou! Além da emoção de saber quem passa para a grande final do programa, os fãs do reality vão conhecer uma figura muito especial: o apresentador moçambicano Sérgio Faife, da TV Miramar. Ele é o convidado especial do episódio, e promete balançar o painel!

Se você ainda não conhece Sérgio, prepare-se para se surpreender e virar fã: ele já comandou um programa de rádio por 55 horas ininterruptas, além de colecionar prêmios como melhor apresentador musical, animador de rádio e apresentador mais popular do país!

Com um currículo desses e animação de sobra, o jurado vai brilhar no programa.

Confira:

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Falta pouco! Veja quem são os semifinalistas do Canta Comigo 6:

