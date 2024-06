Novidades |Do R7

Paloma Marques chama a atenção nas redes sociais com texto sobre o amor A cantora filosofou em uma publicação e agitou os internautas; vem entender!

Paloma Marques recebe elogios de fãs e seguidores com seus textos nas redes sociais (Reprodução/Instagram)

Acostumada a chamar a atenção pela beleza e talento, a cantora e jurada do Canta Comigo, Paloma Marques, arrancou suspiros dos fãs após publicar um texto sobre o amor!

“O amor é o caminho, a energia motriz que movimenta as forças do universo. Quando permitimos que a energia do amor nos conduza pela jornada da vida, é como se Deus sussurrasse ao nosso ouvido, dizendo: este é o caminho certo para você, amado filho”, escreveu a cantora.

E completou: “Do amor você surgiu e ao amor retornará. Siga o que faz seu coração amar!”.

Nos comentários, um fã escreveu: “Linda demais, um dia quero ter o privilégio de cantar com você”. E a juralinda respondeu: “Quero você no meu show!”.

A colega de painel de especialistas, Paola Carla, também fez elogios: “LinDeusa”.

Confira!

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.