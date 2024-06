Para os fãs! Massacration lança disco ‘Metal Is My Life’ em julho O jurado do Canta Comigo, Bruno Sutter, interpreta o vocalista ‘Detonator’

O novo projeto vai agradar os metaleiros (Reprodução/Paulo Borges)

Detonator, personagem interpretado pelo jurado do Canta Comigo Bruno Sutter, é um sucesso na internet e nos shows do Massacration. Ele vive o “metal nas veias” e rende uma legião de fãs para o cantor. No dia 13 de julho, a banda vai lançar um disco novo, e já deixou os metaleiros loucos!

Metal Is My Life foi anunciado por meio de uma “entrevista exclusiva” do Detonator. Bruno brincou com os boatos de que a banda ostenta muito nas apresentações e revelou se é verdade que o vocalista bebe “chá de ouro”.

Veja:

