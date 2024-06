Patrícia Coelho faz tributo à Rita Lee com participação dos jurados do Canta Comigo A cantora dividiu o palco com os amigos do reality para homenagear a rainha do rock brasileiro

Novidades|Do R7 19/06/2024 - 11h32 (Atualizado em 19/06/2024 - 11h32 ) twitter

