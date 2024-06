Reinaldo Yazaki relembra a trajetória de sete anos no Canta Comigo e revela maior emoção da carreira O jurado do reality musical se despediu do painel de especialistas após mais de 10 temporadas de sucesso

Dr Rei vai fazer falta no reality show musical! (Antonio Chahestian/RECORD)

O médico das estrelas faz parte do seleto grupo de jurados do Canta Comigo que está no reality desde a estreia na RECORD, em 2018. Reinaldo Yazaki se despede do painel na sexta temporada, fechando um ciclo emocionante de sua carreira de 20 anos como especialista na área da otorrinolaringologia. Agora, ele vai se dedicar ainda mais ao atendimento no consultório e às cirurgias, atendendo seu propósito de vida: salvar vozes e transformar vidas.

A paixão de Reinaldo pela música veio desde muito cedo, por influência da mãe: “Ela cantava desde canções japonesas clássicas do estilo Enka, até as canções do rock da Jovem Guarda. Na minha casa não faltava música das oito da manhã até as seis da tarde”, revelou. A matriarca também incentivou o filho a tocar violão: “Queria que eu tocasse para ela cantar, nisso fui desenvolvendo esse ouvido para música”.

Não era o foco seguir carreira musical, mas o dia a dia de cantorias despertou o gosto pela área e ajudou Reinaldo a aprender inglês: “Gostava muito de hard rock, estilo de Guns N’ Roses, Metallica, Poison, Bon Jovi, e aprendi inglês com isso. Comecei a me prontificar a cantar nas gincanas da escola, covers de bandas, ainda em uma época que nem imaginava que iria trabalhar com isso algum dia”, disse. Ele só deu um tempo na música para se preparar para o vestibular da Fuvest, um dos mais concorridos do Brasil.

Jurado nota 100

Quando aceitou o convite para fazer parte do painel de especialistas do reality, Reinaldo já tinha a alcunha de otorrino das estrelas: “Quando eu cheguei no programa, tinha por volta de quatro mil pacientes cantores, minha rede social já estava cheia de fotos de artistas que cantam. Me colocaram no programa para fazer essa avaliação que é uma coisa do meu dia a dia, e também por saberem que eu cantava, postava vídeos cantando”.

O médico caprichava no visual (Reprodução/Instagram)

Na opinião do especialista, o Canta Comigo é o maior e melhor projeto de reality musical da TV brasileira. Reinaldo lembrou com carinho de Gugu Liberato, a quem referencia como “lorde” e pontuou a importância do reality em sua vida: “Para mim foi um prêmio, porque me colocaram em um lugar onde pude colocar minha opinião sem nenhum tipo de pressão e exercendo meu trabalho de médico, especializado em voz cantada, artística, dentro de um painel com outros 99 jurados maravilhosos”, ressaltou.

O programa também foi responsável por criar a memória mais emocionante da carreira de Reinaldo, quando a paciente dele, Bruna Paschoal, na época com 14 anos, levantou os 100 jurados do painel. Ela havia passado por uma cirurgia muito delicada na prega vocal direita há dois anos, o médico tinha retirado um cisto grande da cantora. Bruna não contou da participação no reality, e fez surpresa para o otorrino: “Me emocionei de uma forma que nunca aconteceu na minha carreira inteira. Ela falou que só conseguia cantar duas canções, depois perdia a voz. Realmente nunca vou esquecer dessa passagem, protagonizou o momento mais inesquecível da minha vida e carreira profissional”.

Na pele dos pacientes

Reinaldo já cantava, mas ao participar do reality, pode experimentar o ambiente de estúdio tão comentado por seus pacientes e sentir as dificuldades tão comentadas por eles no consultório: “Pude entender como era o enviroment (ambiente) de estúdio, a secura do ar-condicionado, as alergias que aparecem. Pude ver como as infecções se espalham dentro de um grupo de 100 jurados. Aprendi como é a dinâmica de uma gravação, pude ver cerca de 840 cantores de altíssimo nível, do Teen e adulto. Fiz muitos amigos jurados, gente de outras gerações da arte, amigos que vão seguir comigo para sempre”, disse.

Um deles é o Markinho Moura, olha só:

Reinaldo já era médico de cerca de 20% do painel, e foi ganhando novos pacientes com o decorrer das temporadas. Rodrigo Faro e a família, por exemplo, fazem parte desse grupo: “É duro ter que sair do programa, mas tive que tomar a decisão para gente conseguir dar conta da demanda do consultório, chego a ver de 18 a 20 cantores profissionais por dia no meu consultório, não daria para gravar as diárias, é um dia inteiro. Levo em consideração minha missão enquanto estiver vivo, a de ajudar cantores a recuperarem e manterem sua saúde otorrinolaringológicas para toda carreira.”

Dica

O que dá certo é o que é real, verdadeiro e venal, do coração (Reinaldo yazaki)

Aos futuros participantes do reality, Reinaldo deixou um conselho que dá aos pacientes: “Escolham o estilo musical que represente a paixão, vida e trajetória profissional, que não tentem inovar com coisas muito distantes do que costumam fazer e, acima de tudo, exista um caráter orgânico na forma de veicular a emoção, que a voz permite por meio da canção. O que dá certo é o que é real, verdadeiro e venal, do coração.”

Segundo o jurado, não são aprovados na seleção do reality candidatos que não cantem bem, esse é um dos motivos de ele levantar para quase todos que assistiu.

Focado

O consultório continua lotado, o otorrino contou que teve uma queda de atendimentos na pandemia, e por isso, teve condições de se manter mais tempo no programa: “Tive menos pacientes, mas de 2022 em diante, passou a ficar cada vez mais difícil, por isso tive que sair e dar atenção para as urgências que meu consultório atende, salvo muitas vozes, shows e plateias, por estar disponível a todo tempo para esse nicho especifico de cantores profissionais”.

Os planos seguem de vento em polpa, ele está com cursos específicos na área da voz artística e profissional, continua como palestrante internacional dos grandes congressos da área da voz e cirurgia, e está ampliando o consultório para uma unidade maior, para comportar mais profissionais e infraestrutura: “Para cuidar do artista desde o iniciante até o mais avançado com o que há de melhor na medicina, e experiência de um médico de 20 anos de carreeira”, finalizou.

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

