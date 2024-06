Reinaldo Yazaki se despede do Canta Comigo com reencontro emocionante O candidato Diego Adão é paciente do otorrino e pôde se apresentar para o amigo no último episódio dele no painel

Reinaldo e Diego protagonizaram um momento emocionante no reality (Antonio Chahestian/RECORD)

Reinaldo Yazaki, o otorrino das estrelas, vai fazer muita falta no painel de especialistas do Canta Comigo! O médico deixou o reality show para dar mais atenção ao consultório, que está bombando. Na despedida, ele pôde comentar a apresentação de um de seus pacientes, e se emocionou!

Diego Adão cantou Página de Amigos, de Chitãozinho & Xororó, mas não obteve um bom resultado, conquistando apenas 66 jurados. Rodrigo Faro chamou Reinaldo para falar sobre a performance do cantor, pois ele é paciente do otorrino: “Eu quero parabenizar você, para quem não sabe, ele passou por uma laringite recentemente, estava quase sem voz há cerca de sete dias. Eu não sabia como isso iria evoluir, tratamos e cuidamos”, revelou.

O médico também falou da timidez do candidato: “Te atrapalhou um pouco, mas eu sei o tamanho do artista que você é, quero vê-lo crescendo na carreira”, disse emocionado.

O carinho pelo candidato se estende para todos os participantes ao longo dos seis anos de Reinaldo no painel do programa. O jurado sempre foi cuidadoso com os apontamentos e reuniu uma legião de fãs devido ao seu trabalho primoroso.

Nas redes sociais, o otorrino falou sobre a despedida, após mais de 10 temporadas de sucesso: “Fiz muitos amigos inesquecíveis dentre os juralindos, conheci centenas de cantores incríveis, doei meu melhor num ofício (o da TV) que eu desconhecia, e me joguei com tudo para este desafio. Saio do maior projeto e mais perfeito de realities musicais da nossa TV mundial, com a sensação de missão cumprida”.

Ele emocionou os seguidores escrevendo: “Tantos pacientes que passaram por este palco iluminado, com todo o zelo e cuidado formado por uma seleção extremamente cautelosa e séria, que de alguma forma me marcaram dentro do meu cérebro e coração, com memórias que jamais esquecerei!”

Veja a publicação:

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

google-news

share Todos os domingos, 10 candidatos tentam levantar os 100 jurados do painel do Canta Comigo 6! Alguns conseguem ótimas notas e duelam pelas duas vagas nas semifinais, outros emocionam todos os especialistas e recebem nota máxima, garantindo o passaporte direto para a final do programa. Veja os participantes classificados!