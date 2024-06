Ricardo Hora chama a atenção ao cantar Adelle: ‘Perfeito’ Internautas e colegas de painel do Canta Comigo elogiaram a interpretação de When We Were Young; confira o resultado

Ricardo Hora faz performance e entrega tudo ao som de Adelle (Reprodução/Instagram)

Ao som de When We Were Young, de Adelle, o cantor, apresentador e jurado do Canta Comigo, Ricardo Hora, surpreendeu os seguidores e colegas do painel de jurados com um vídeo nas redes sociais.

Nos comentários, a amiga e especialista do painel do Canta Comigo, Isabella Gaspary, comentou: “Perfeição! Sou muito fã!”. Já Laura Carolinah, também jurada do painel, disse: “Perfeito! E esses graves?”.

Fãs e seguidores elogiaram o cantor: “A melhor versão”. Em outro comentário, uma internauta foi só elogios: “Eita que ele arrasou mais uma vez!”.

Veja o post:

Sob comando de Rodrigo Faro, a nova temporada de Canta Comigo vai ao ar aos domingos, às 18h, na tela da RECORD.