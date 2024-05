Ricardo Hora solta a voz e encanta jurada do Canta Comigo: “Cantei com você” Ao som de Dancing on My Own, de Calum Scott, o cantor, apresentador e jurado do reality musical arrancou elogios do público e dos colegas do painel de especialistas

Alto contraste

A+

A-

Cantor e apresentador, Ricardo Hora faz parte do painel de especialistas do Canta Comigo (Reprodução/Instagram)

Quando o cantor e jurado do Canta Comigo 6 Ricardo Hora decide soltar a voz, não há como não cantar junto! Nas redes sociais, uma chuva de comentários tomou conta do perfil do cantor e apresentador que fez uma belíssima interpretação da canção de Dancing on My Own, de Calum Scott.

Nicholas Torres, cantor e amigo do painel de especialistas do reality musical da RECORD brincou: “Esse vídeo ficou bem mediano”. Em outro comentário, a jurada Paola Carla afirma: “Eu cantei com você”.

Confira a publicação:

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.