Robinson Monteiro revela origem do apelido ‘Anjinho’ Seguidores aproveitaram a publicação para demonstrar todo o carinho pelo jurado do reality musical da RECORD

Alto contraste

A+

A-

Robinson Monteiro participa de Raio X no Canta Comigo e conta detalhes da carreira (Reprodução/Instagram)

Robinson Monteiro, ou “Anjinho” para os que acompanham o cantor desde o início da sua carreira, participou do Raio X do Canta Comigo e contou um pouco da origem do seu apelido, além de falar dos grandes feitos no mundo da música.

O cantor, professor e jurado do reality musical da RECORD iniciou sua trajetória em 2001 no Programa do Raul Gil, na emissora, e logo na sua primeira apresentação, foi batizado com o apelido de “Anjinho”, pois o público não lembrava qual era o seu nome.

Porém, o que realmente marcou a carreira do artista foi a sua voz. Robinson seguiu o caminho da música gospel e se apresentou em diversos lugares dentro e fora do Brasil.

O experiente jurado chegou a ser indicado ao Grammy Latino, como cantor cristão contemporâneo e acumula experiências ao redor do mundo com a música.

Publicidade

Na publicação de seu Raio X, os fãs de Robinson aproveitaram o momento para mostrar todo o carinho que têm com o cantor. Muitos seguidores do jurado contaram que o acompanha desde sua primeira aparição na TV. “Não perdia um programa para assistir e torcer por você”, escreveu uma seguidora. “Tenho imenso prazer de ter acompanhado você desde sua primeira apresentação”, comentou outra fã.

Confira a postagem:

Publicidade

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus