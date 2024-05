Robinson Monteiro surpreende os fãs com registro do filho primogênito O jurado do Canta Comigo recebeu diversos elogios com a postagem nas redes sociais

Alto contraste

A+

A-

Júnior completou 17 anos na segunda (27) (Reprodução/Instagram)

Quem é fã de Robinson Monteiro sabe que os filhos são seu maior orgulho! O jurado do Canta Comigo sempre publica fotos dos pequenos e enche o feed dos seguidores de amor. Na segunda (27), o cantor surpreendeu a todos com uma postagem linda homenageando o filho mais velho, Júnior.

Robinson escreveu no post: “Hoje meu primogênito completa 17. Meu Junior. Meu filho, muitas bênçãos e realizações em sua vida. Continue sempre assim, feliz e companheiro. Feliz vida! Sua família te ama”. E compartilhou um salmo: ”Os filhos são herança do Senhor, e os frutos do ventre, uma recompensa. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Bem-aventurado o homem que tem a sua aljava cheia deles!”

Os fãs encheram a foto de elogios: “Essa família só tem gente linda”, disse uma seguidora. Uma amiga também comentou, surpresa com o crescimento do rapaz: “Lindao Ju, Deus abençoe, te carreguei no colo! Meu Deus, amigo, que lindo”.

Veja a publicação:

Publicidade

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Pretinho nada básico! Veja os looks incríveis do sétimo episódio do Canta Comigo 6:

Publicidade 1 / 13 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share O pessoal caprichou no visual tirando as peças escuras do armário! Candidatos e jurados arrasaram com tons de preto, muito brilho e tendências de moda. Inspire-se!