Novidades |Do R7

Robson Moura brilha com cover de ‘Human Nature’, de Michael Jackson O especialista do Canta Comigo recebeu uma enxurrada de elogios dos fãs

Alto contraste

A+

A-

Os seguidores de Robson enchem os comentários das postagens de carinho Antonio Chahestian/RECORD

Malvado? Só se for no painel do Canta Comigo! Nas redes sociais, Robson Moura esbanja doçura soltando a voz em covers de sucesso. O especialista postou um vídeo cantando Human Nature, de Michael Jackson, e foi aclamado pelos fãs atentos!

Nos comentários, choveram elogios: “A melhor voz do Brasil”, disse uma seguidora. “Muito bom, mesmo. Fico sempre de olho no painel dos jurados só para ver se você cantou junto ou não. Mestre da música”, disse outra.

Entre os elogios, vez ou outra tem uma bronca também, mas com todo o carinho: “Música linda. Só entendo da melodia e da interpretação. Você foi ótimo. Sou de Sergipe e tenho 70 anos. Acompanho o Canta Comigo e às vezes fico com raiva de você porque fica sentado (risos). Mas você é gente boa. Abraço”, escreveu uma fã.

Assista:

Publicidade

A final do Canta Comigo 6 vai ao ar neste domingo (30), a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Só os melhores! Saiba quem são os finalistas do Canta Comigo:

Publicidade 1 / 14 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Vozes impressionantes! Ao longo de toda a temporada, candidatos tentaram conquistar os jurados do Canta Comigo 6! Muitos ficaram pelo caminho, e apenas um seleto grupo de 13 participantes se tornaram finalistas do reality musical. Veja a lista e torça pelo seu favorito, o campeão ou campeã levará para casa o prêmio de R$ 300 mil. A grande final acontece no próximo domingo (30)!