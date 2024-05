Novidades |Do R7

Robson Moura canta música autoral e fãs especulam declaração de amor O jurado durão do Canta Comigo 6 arrancou elogios dos seguidores após soltar a voz nas redes sociais; vem entender!

Robson surpreende fãs com música autoral (Reprodução/Instagram)

Com a música autoral e romântica Me Fez Amar Você, o jurado “durão” do Canta Comigo, Robson Moura, chamou a atenção dos internautas e até gerou especulações ao publicar um vídeo nas redes sociais.

Acompanhado de um teclado, Robson soltou a voz e encantou os fãs, que não só cantaram junto, como fizeram comentários positivos. “Composição linda, cantada com alma e com amor”, escreveu uma seguidora. Outra fã também se impressionou com a música e comentou: “Que canção mais linda!”.

A autoria do jurado ainda rendeu especulações dos seus seguidores. “Se é uma declaração, arrasou”, disse uma internauta.

Confira a postagem:

