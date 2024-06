Rodrigo Faro compartilha reflexão: ‘Encontre o seu propósito’ O apresentador do Canta Comigo presenteou os seguidores com um vídeo motivador

Faro gosta de publicar vídeos incentivadores nas redes sociais Antonio Chahestian/RECORD

Quando as dificuldades do cotidiano aparecem, é bom receber palavras de incentivo. Pensando nisso, Rodrigo Faro postou um vídeo com uma mensagem positiva para os fãs nas redes sociais. O apresentador do Canta Comigo incentivou os seguidores a enfrentarem os revezes da vida com determinação.

Ele disse: “Nem todas as tempestades vêm atrapalhar a sua vida, algumas vem para limpar o seu caminho. O fato de você não estar onde gostaria, deveria ser motivação suficiente para você começar a agir. Se não melhorar o que está fazendo hoje, todos os seus amanhãs serão como ontem. Então, decida o que você quer, encontre seu propósito!”

A final do Canta Comigo 6 vai ao ar neste domingo (30), a partir das 17h30, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

